Irene Rosales reaparece en 'La casa de los secretos' y habla abiertamente de Isabel Pantoja: "La he echado de menos"

Irene Rosales no ha dudado en contestar si cree que volverá a Cantora: "¿A Cantora? No. Ahora mismo te digo que no". El presentador ha querido saber si hay oportunidad de que pasen el fin de año en la finca y ella ha respondido: "No, no, que va. El fin de año ya estoy organizando la cena en mi casa". Y explica que aunque "todos sus fin de año han sido allí" este año lo harán en casa.