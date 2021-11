El zasca de Julen a Cristina Porta sobre su relación con Luca Onestini: "A mí Sandra no me condiciona"

Los concursantes se enfrentan a los mensajes de los seguidores y de sus excompañeros de programa

Sandra explica cómo se siente al saber que Julen no le ha salvado y él lanza un zasca a Cristina

Julen cree que Cristina condiciona a Luca Onestini y el italiano responde

Los concursantes han podido leer los mensajes de las redes sociales, algunos de los seguidores y otros de sus excompañeros de 'La casa de los secretos'.

Sandra Pica reacciona al saber que Julen no le sacó de la nominación

Sandra Pica ha sido la primera, después de enterarse de que Julen no utilizó el 'poder del intercambio' el pasado jueves y le salvó de las nominaciones, algo que se ha visto reflejado el el tuit que le ha mandado una seguidora y ella ha respondido sincera: "La decisión de Julen aunque me sorpresa es su decisión. Él me hace feliz, para mi no es algo que vaya a afectar".

Julen explica el por qué de su no salvación a Sandra Pica y lanza un zasca a Cristina

Julen también ha recibido un mensaje de otro seguidor: "¿Consideras, sinceramente, que tu relación con Sandra es más sincera que la de Cris y Luca? Luca hubiera salvado sin pensar a Cristina, ¿por qué no lo hiciste?". Y el concursante se ha sincerado: "Las relaciones me importan más bien poco, bastante tengo con preocuparme de mi vida y de las personas que quiero. Yo a Sandra la quiero y Luca hubiera salvado a Cristina porque si no ella le mata, le condiciona, cosa que a mi Sandra no me hace". Y explica el por qué de su decisión: "Me quedé en blanco. fue la opción fácil, pido perdón a Sandra, entiendo que la gente no lo comprenda".

Cristina Porta y Luca Onestini aseguran que entre ellos se hubieran salvado