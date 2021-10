El zasca de Lucía Pariente a Isabel Rábago en su nuevo enfrentamiento en "la sala de la verdad": "No es malo lo que digo, es lo que pienso y retengo"

"La sala de la verdad" se ha abierto de nuevo para Lucía Pariente e Isabel Rábago, tras todo lo que ha pasado esta semana entre ellas. Algo de lo que Isabel Rábago ha hablado abiertamente con Jorge Javier y que ha hecho que Alba Carrillo se reafirme en su decisión.

Los conflictos entre Isabel Rábago y Lucía Pariente

Lucía se enfrentó en la pasada gala a sus frentes abiertos en la sala y entre ellas estaba Isabel Rábago. Este no fue el único momento tenso entre ambas, tras la entrada en directo de Alba Carrillo y romper su amistad con la periodista delante de toda la casa de los secretos, hoy ambas han vuelto a encontrarse en "la sala de la verdad".

La periodista está "feliz" y a Lucía no le extraña

Isabel Rábago asegura que "está feliz" como bien ha asegurado a Jorge Javier momentos antes y que ha pasado muy tranquila estas últimas horas, algo que no le extraña a Lucía Pariente: "Se ha salvado de la nominación, ha encontrado un grupo amable, qué más quiere". Tras ver las imágenes, Lucía no quiere justificarse y prefiere guardarse lo que piensa: "No es lo malo lo que digo, lo malo es lo que pienso y me retengo. Isabel Rábago para mi es trasparente desde la gala del otro día".

El nuevo encontronazo entre las concursantes en "la sala de la verdad"

"Que lo diga si le da la gana, si no quiere que no lo diga, de mí no va a salir ninguna falta de respeto ni voy a dar pie a nada más", le replica la periodista. Pero Lucía Pariente no tiene pelos en la lengua: "Falta de resto es hacer continuamente un drama, tener un peliculón montado y aprovechar de que yo si me he mantenido en el mismo eje todo el tiempo".