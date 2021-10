El zasca de Sofía Cristo a Miguel Frigenti que termina en enfrentamiento: "¿Qué te importa a ti?"

Las discusiones en sus últimos días en la casa entre ambos eran evidentes y tras la salida de ambos se han trasladado al plató de 'La casa de los secretos'. Esta vez ha comenzado por la actitud que están teniendo los concursantes en la casa, muy cabreados con la prueba semanal. Miguel Frigenti ha verbalizado que Emmy Russ es "una vaga que no hace la prueba, que es la última que se levanta y que es una niña consentida". "¿Y qué te importa a ti?" le ha reprochado Sofía Cristo y ha levantado los aplausos del público. Algo que no ha gustado al periodista: "Estoy en un debate para opinar de los concursantes , si quieres opino del tiempo".

Reproches y más reproches han venido tras esto. " ¿Sabes qué te digo? Que tu eres perfecto, que a mí me han expulsado y me he ido por la puerta de atrás, pero tú eres el tercer expulsado. ¿Alguna vez algo positivo en un ser humano". Respecto a esto, Frigenti ha querido ensalzar el trabajo de Lucía Pariente en la prueba asegurando "que lo ha hecho todo hasta el final" a diferencia de Emmy Russ.

Sofía Cristo ha apuntado a las formas de él y alguno de sus compañeros: "Tienes que pedir los videos de cómo pedís vosotros las cosas, con que falta de educación". "¿Me vas a hablar tú de falta de educación cuando no has parado de insultar?", ha reaccionado el periodista y la Dj le ha contestado: "No voy a entrar en tu provocación. Eres un provocador y agredes verbalmente". Y no han llegado a un entendimiento tras su enfrentamiento.