Anabel Pantoja, celosa tras el acercamiento entre Mariana y Yulen: "Él es mi mitad"

El cambio de organización en los grupos ha acabado por completo con el ánimo de Anabel Pantoja . La superviviente no soporta estar separada de Yulen tras la nueva organización de las playas y lo cierto es que cada día que pasa se derrumba más.

Yulen, por su parte, no parece igual de afectado por la separación y cada día se encuentra más a gusto y cercano a Mariana, su nueva compañera de localización. Entre el esgrimista y la modelo hay un buen rollo evidente que Anabel Pantoja no se ha tomado demasiado bien, de ahí sus celos: "Yulen es mi mitad, sin él no estoy bien aquí".