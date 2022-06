Loly Álvarez llama destrozada a 'Socialité' para comunicar que padece una grave enfermedad

Loly Álvarez habría recibido una mala noticia que habría truncado su futuro. En Navidad le pronosticaron una grave enfermedad, aunque no especifica cuál. Eso sí, nos informa de que el primer pronóstico que le dieron fue grave: "Me dijeron que tenía los días contados". Por suerte, el tratamiento ha sido muy efectivo y, seis meses después, Loly se encuentra bastante mejor. "La vida es maravillosa y solamente te das cuenta cuando estás a punto de perderla. Yo he necesitado muchísimo tiempo para necesitarlo", reflexiona la cantante.