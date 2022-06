Tom Brusse quiere volver con Melyssa y ella responde: ¿hay posibilidad de una nueva oportunidad?

Tom Brusse se ha dado cuenta de que el amor de su vida ha sido realmente Melyssa Pinto . El francés ha hecho balance y ha explicado en exclusiva para 'Socialité' que estaría encantado si Melyssa le diese una segunda oportunidad. Tras haberle fallado en más de una ocasión, Tom cree que en el fondo siempre ha estado enamorado de ella y su ex debería pensarse eso de volver con él: "Melyssa es especial, me gustaría volver con ella si ella quisiera".

Tom asegura que los mejores años de su vida los ha pasado con Melyssa y opina que el amor que ha sentido por ella vale mucho más que los fallos que haya podido tener con ella: " Yo siempre la he respetado , nunca le he faltado el respeto a Melyssa, yo he cambiado y ella lo sabe, tengo casi 30 años y quiero sentar la cabeza ".

Sin embargo, Tom es realista y sabe que Melyssa no está por la labor de volver con él al menos por el momento: "Ahora mismo somos solo amigos , nos llevamos muy bien, nos queremos mucho pero no ha habido ni un solo beso".

'Socialité' ha querido saber cómo recibe Melyssa esta proposición y se ha puesto en contacto con ella. Melyssa tiene las cosas claras y, aunque siente un gran cariño por Tom, sabe que lo suyo no puede ser: "Yo le quiero mucho y sabe que puede contar conmigo, pero las cosas no son tan fáciles de olvidar, le he perdonado pero no he olvidado".