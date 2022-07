Un colaborador de ‘Sálvame’ revela que fue traicionado por Raquel Mosquera: “Es una mujer calculadora y pesetera”

Alguien que conoce muy bien a Raquel Mosquera, asegura que la peluquera es una mujer “calculadora”, “demasiado lista” y que se mueve simplemente por el dinero. Y no, no hablamos de Rocío Carrasco.

“Me decepcionó profundamente porque lo que le pedí fue una idiotez. Que me lo negara me abrió los ojos. Me di cuenta de que se había hecho muy pesetera y, si no me das eso, es que te has convertido en una cutre y una rata”, afirmaba el colaborador en ‘Socialité’.