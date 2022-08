Nuria Marín, muy crítica con la enésima reconciliación de Adara Molinero y Rodri Fuertes: "Esa relación está muerta, asúmelo"

Nuria Marín se ha mostrado muy crítica con esta reconciliación, y es que la presentadora de 'Socialité' no entiende a qué están jugando Adara y Rodri: "A mí, esta reconciliación me mosquea, me enfada y no la apruebo". Nuria ha leído unos mensajes de Adara de hace tan solo unas semanas en los que la azafata le aseguraba que la relación se había acabado y que no pensaba volver con él: