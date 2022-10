Samantha Hudson se pronuncia sobre su polémica con VOX y María Patiño se posiciona

“Pienso que, si la peor calaña de la sociedad está en contra de las cosas que hago, pues es un síntoma de que voy por buen camino. Para bien o para mal, la gente se ha enterado de que voy a estar cantando en la feria de Fuengirola, así que a mí me ha venido estupendo”, añadía.

Nuestro reportero le explicaba a María Patiño que la cantante creó este tema para “denunciar los abusos que ha cometido la Iglesia durante muchos años”. “Entonces, no tengo nada más que decir. La entiendo, pero hay frases que, fuera de contexto, pueden provocar una reacción”, respondía María.

“Pero la apoyo absolutamente. El público tiene la decisión de ir a verla o no y compartir o no el mensaje que ella quiere transmitir. Nadie tiene que decirnos a la gente lo que queremos ver o no ver”, continuaba. “Vivan los gais. Vivan los maricones”, terminaba diciendo la presentadora.