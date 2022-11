Alba Carrillo no es la única, Jorge Pérez habría ligado con otras mujeres: "Lo llaman el rey del tonteo"

El programa 'Fiesta' destapó la tarde del sábado el tonteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo durante la noche del viernes en una fiesta. El colaborador reconoció haber sobrepasado los límites con su compañera y, aunque negara que hubo beso , siente que ha traicionado a su mujer: "No he estado a la altura".

Al parecer, Alba Carrillo no hubiera sido la primera mujer con la que Jorge Pérez. El programa cuenta con el testimonio de un examigo que asegura haber sido testigo de otros tonteos por parte del colaborador: "Yo he vivido situaciones en Cantabria y Palencia que no le dejan en muy buen lugar. Lo llamaban el rey del tonteo", asegura.