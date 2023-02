Juan José Ballesta reaparece públicamente: ''El mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez muy peligroso''

‘’Me vino grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo’’, explica Juan José Ballesta.

El actor siempre ha querido llevar una vida normal, pero se dio cuenta de que al ser tan reconocido no iba a poder llevarla a cabo: ‘’Ser actor, la fama y el dinero no da la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. La fama se te puede torcer la cosa, es una vida muy inestable (…). El mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez un mundo muy peligroso, tengo muchos amigos que se han perdido por el camino’’.

Explica que lo que más ‘’mella’’ le ha hecho ha sido cuando ha estado esperando un año sin que le llamen para nada y que le ha llevado a pensar que ‘’ya no le querían’’. Ha destapado uno de sus miedos escondidos: ‘’Cuando empiezas a hacer la película, el pensamiento de: ‘y si no sé actuar, y si se me ha olvidado actuar’, y luego llegas y lo haces y dices: ‘no, no se me ha olvidado’ ‘’.