Durante el concierto de Quevedo, Anabel Pantoja se graba para sus redes sociales y canta algunas de las estrofas de este artista entre las que destacan las siguiente: "Porfa, no me pidas que no te ame", "Se nos marchitó la rosa", "tu marcha fue dolorosa" o "Cada vez que te veo, me acuerdo de aquella vez". ¿Tienen un significado especial estas frases para Anabel?