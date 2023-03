Fani se defiende ante las acusaciones de Christofer: ‘’Yo no he estado tan enamorada como él’’

Fani Carbajo vuelve a la carga, esta vez para defenderse ante las acusaciones de Christofer, su ex la habría dejado en muy mal lugar

La gran mentira de Fani y Christofer: ‘’Nunca han estado oficialmente casados’’

‘Socialité’ se ha presentado una vez más en la puerta de Fani Carbajo para saber qué opina sobre las últimas declaraciones que Christofer ha hecho sobre ella y las cuales no la dejan en muy buen lugar.

Fani ha decidido atender al programa visiblemente alterada y se ha defendido en directo de todo lo que su ex ha rajado sobre ella, ha explicado que ella empezó con su nuevo novio cuando ya había dejado a Christofer, que no le ha engañado como él quiere dejar ver: ‘’Yo no le he engañado a él, yo empiezo con Fran sin estar con Christofer, yo no siento nada por Christofer’’.

Además, ha contado que le dejó las cosas muy claras a su ex: ‘’Yo se lo dije a él en casa, que le quiero muchísimo, pero enamorada como él de mí, yo no estoy. Me vais a llamar de todo, me da igual, pero yo he sido muy real con él, entonces no me digas que yo he estado enamorada al 100% porque todos sabemos que él ha estado más enamorado de mí que yo de él’’.

Una de las cosas por las que Christofer se habría enfadado es porque hace unos días Fani acudió con su nuevo novio a una discoteca en la que estaba él, algo que le pareció una falta de respeto. Fani ha dejado claro que ella no quiso ir pero que sus amigos la convencieron: ‘’Fui para trabajar, no para provocar ni nada’’.