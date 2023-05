Pelayo Díaz analiza los estilismos de la recepción en Buckingham: "Esta vez ha fallado"

Para comentar los estilismos que las reinas eligieron para esta recepción nos acompaña el experto en moda Pelayo Díaz . Pelayo ha analizado uno por uno los conjuntos elegidos por las vips de la celebración y lo cierto es que no todas tienen su aprobado ...

Sobre nuestra Reina, Pelayo Díaz lo tiene claro: " Iba espectacular como siempre , y fue un guiño perfecto elegir un diseño de Victoria Beckham , la ex Spice girl, una persona muy valorada en ese país".

La bellísima Rania Jordania en esta ocasión, y según las palabras de Pelayo, no ha acertado : "Lo más ordinario que se puede hacer es combinar el color de los zapatos con el del bolso , ella debe tener un fondo de armario tan grande como la Comunidad de Madrid entera, no ha arriesgado nada, en los accesorios esta vez ha fallado".

Pese a que Charlene de Mónaco iba espectacular con un diseño que recordaba a Grace Kelly, lo cierto es que la actitud de la esposa del Príncipe Alberto no era la mejor: "Este look es un homenaje a Grace Kelly y en mi opinión es un acierto total, aunque la moda no solo es el vestido, también es la actitud y a esta mujer yo siempre la veo alicaída y triste".