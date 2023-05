De Emma García, a Terelu Campos: las mejor y peor vestidas de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Giovanna González y Nuria Marín , expertas en moda, han analizado los estilismos de los asistentes a la boda de Raúl Prieto y su ya marido Joaquín Torres . Uno a uno, Gio y Nuria han escudriñado los looks de las invitadas y lo cierto es que no todas salen bien paradas...

Con respecto a Emma García Giovanna y Nuria coinciden: va impecable con ese vestido negro de Hannibal Laguna . Pese a que ambas creen que la presentadora de 'Fiesta' estaba espectacular, lo cierto es que Gio ha destacado un "pequeño fallito" : "Ese bolso no combinaba mucho, pero es que a veces resulta difícil acertar con los complementos en ocasiones así".

El look romántico de Belén Esteban ha fascinado tanto a Giovanna como a Nuria Marín. Las presentadoras creen que la colaboradora lució impecable con ese vestido lila que incluso les recordaba a una famosa actriz internacional: "Me recordó muchísimo a Natalie Portman en su última alfombra roja ".

Otra de las que estuvo acertada fue Terelu Campos . La hija mayor de María Teresa elegía para la boda de su amigo Raúl Prieto un vestido rosa chicle que combinó a la perfección con un recogido: "No es habitual ver a Terelu con el pelo recogido , pero hay que reconocer que le sienta genial".

La que no ha convencido a Giovanna González es Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos acudió a la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres con un elegante vestido de raso en color aguamarina que, pese a ser precioso, no le favorecía: "Ese color de vestido es más para cuando estás morenita, no para estar así de pálida".