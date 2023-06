Las amigas de Tamara Falcó hacen rituales para impedir la boda con Íñigo Onieva: "No se creen el cambio de él"

No han sido pocos los varapalos con los que se ha cruzado Tamara a lo largo del camino, una infidelidad, la ruptura del contrato con sus diseñadoras del vestido de boda…Pero ahí no acaba todo, ahora, Tamara se estaría enfrentando a un nuevo problema y es que sus amigas siguen sin confiar en Íñigo Onieva.

‘’Las amigas de Tamara no se creen que Íñigo Onieva con lo que ha sido, con lo que ha sido para la noche, se vaya de despedida de soltero a ver museos, eso las amigas no se lo creen igual que no se lo cree nadie’’, indica el periodista.