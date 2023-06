Pablo Urdangarin concede su primera entrevista hablando de su padre y de su novia Johanna

Pablo está centrado en sus estudios y en su vida deportiva, con la que pretende alcanzar el éxito: "Estoy intentando dedicarme a lo que me gusta (...) En La Masía te enseñan muchos valores, no solo del club, sino de la vida en general, creo que los he podido aprovechar bastante y me han ayudado mucho a ser quien soy hoy en día".

Pablo ha tenido palabras de agradecimiento y admiración hacia su padre, alguien con quien, si bien no quiere que se le compare, tiene una gran complicidad: "Mi padre dejó el deporte cuando mi madre estaba embarazada de mí, así que no le he visto jugar, pero me gusta ponerme vídeos y ver cómo era, no me gusta que nos comparen pero lo entiendo".