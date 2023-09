Las presuntas mentiras de Alex Caniggia: ni es millonario, ni presentador de éxito

Alex Caniggia , uno de los concursantes de 'GH VIP 8' , entraba en la casa de Guadalix de la Sierra anunciándose a sí mismo como un presentador de éxito en Argentina, algo que como el equipo de 'Socialité' ha descubierto, no es del todo cierto.

Gonzalo Vázquez, periodista argentino, ha explicado en 'Socialité' que Caniggia no solo no es un presentador de éxito en su país natal, si no que en estos últimos meses se encontraba sin trabajo: "Cancelaron su programa por baja audiencia".