No es novedad que la relación entre Rosa, Chenoa, Bisbal y compañía no goza de buena salud. Mucho se ha hablado de ese famoso grupo de WhatsApp en el que no todos están. Hasta Manu Tenorio se pronunció al respecto y dijo que la relación entre ellos "estaba rota". Por no hablar del mal rollo que pudimos ver entre Natalia, Geno y Gisela con Rosa en una entrevista con Toñi Moreno.