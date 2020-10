Alejandro Albalá carga contra Isa Pantoja: "Me ha vetado en 'La casa fuerte', ¿qué miedo tiene?"

Albalá, mosqueado porque considera que Isa P está jugando con su trabajo.

Telecinco ultima el estreno de ’La casa fuerte 2’ y poco a poco ya vamos conociendo a los famosos que participarán en este reality que presentarán Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Lara Álvarez. Isa Pantoja y Asraf forman la primera pareja confirmada que participará en el programa. Hablamos con Alejandro Albalá, que tiene que decir algo al respecto.

El exmarido de Isa habla en directo con ‘Socialité’ y nos cuenta que él estaba en negociaciones para participar en el reality y que, de buenas a primeras, se canceló todo: “Para sorpresa mía y de mi representante, me han anulado todo porque a Isa no le haría gracia y me habría vetado”, opina Albalá.

Además, lamenta que hace dos años ya ocurrió lo mismo cuando iba a participar en ‘Supervivientes’: “¿Quién me devuelve a mí eso?”, se pregunta. “¿Qué miedo tiene a que yo vaya al reality? No entiendo qué obsesión o inquina tiene conmigo”. María Patiño considera que quizás el veto venga por parte de Asraf, cosa que Alejandro no contradice: “Si vuelve a hablar conmigo, quizás no vuelve a mirar a Asraf y yo no quiero romper ninguna boda”.