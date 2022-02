Irene Rosales saca la cara por Kiko Rivera tras su polémica entrevista y enfada a los colaboradores de 'Viva la vida'

Kiko, entre otros desagradables comentarios, confesaba que Isa intentó en una ocasión quitarse la vida en su presencia y no dudaba a la hora de asegurar que Isa Pi no era su hermana: " Es una cuestión de sangre ".

"Yo jamás voy a hablar de mi marido en televisión, otra cosa es lo que yo en casa le diga o no lo que pienso, pero eso no lo tengo por qué contar aquí (…) Es evidente que no me parece bien lo que Kiko ha hecho pero creo que no hay que machacar a las personas e insultarlas de la manera en la que se está haciendo con Kiko, la gente puede juzgar la entrevista que ha hecho pero no ponerle determinados calificativos".