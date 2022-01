Crisis entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: él no lleva el anillo de casado y ella duerme en un hotel

El pasado mes de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casaron tras meses posponiendo el gran evento. Pero ¿cómo llevan la vida de casados ? ¿Son felices juntos? Un confidente nos asegura que la pareja no se encuentra en un buen momento y nos da todos los detalles que le han llevado a pensar que Anabel y Omar se encuentran en crisis .

"Anabel y Omar no están bien, están distanciados ... al menos eso es lo que se dice por aquí", asegura nuestro confidente, quien considera que, entre ellos, "ha pasado algo gordo". Viven en la misma isla pero ella está pasando las noches en un hotel : "Llevan muchos días sin estar juntos", añade.

Además, Omar se ha quitado el anillo de casado e "igual lo que quiere es que vean que está soltero": "A él se le ve mucho de fiesta con los amigos". "Yo no sé si ha habido alguna infidelidad o han tenido bronca, no lo sé, pero las cosas no están bien y está a punto de estallar". María Patiño saca la cara por su compañera de programa y asegura que "si Anabel tiene algo que decir lo dirá".