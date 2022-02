Esto ha provocado que ambos se estuvieran planteando futuros diferentes y habría que sumar el hecho de que Anabel no encajaba con la vida familiar de Omar. Al hilo de esto, nos llama la atención cuando Omar le dijo a Anabel en 'Supervivientes' que se preparara, porque a su vuelta a España iba a por el 'mini Omar', cosa que ella no recibió de buen agrado: "No, no, no... más adelante", le llegó a decir. A esto sumamos el disgusto de Anabel en 'Sálvame' cuando creía estar embarazada.