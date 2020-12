Las declaraciones íntegras de la presunta amante de Antonio David: "Cuando conocí a Olga corté la relación"

"Me sentó muy mal lo de Canales porque lo conozco personalmente. Me revolvió todo. Dije ‘que una persona haga esto cuando lo hace él…’ Yo tengo un problema y es que tengo pareja desde hace años. A mí me ha coincidido estar con mi pareja y con él. Mi pareja lo conoce, han estado juntos varias veces. Hace dieciséis años que vivo en Málaga y llevo quince con David", explica.