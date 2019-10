Alexis, el hijo de Edmundo Arrocet, está muy enfadado con su padre y reniega de él: “Yo ya no quiero llevar su apellido, me ha dejado claro que no me quiere. Se ha aprovechado toda la vida de mis sentimientos”, asegura en unas declaraciones telefónicas. Además, piensa que María Teresa Campos, como pareja de Edmundo, podría haber mediado entre ambos para arreglar la situación.