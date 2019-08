Las primeras imágenes de Edmundo tras los rumores de infidelidad: se esconde y no da la cara

El equipo de ‘Socialité’ ha capturado la imagen que todos estaban buscando: la instantánea de Edmundo Arrocet después de que volviesen a salir a la luz todas las polémicas de infideliad. La pareja de María Teresa Campos ha acudido a su domicilio en coche y, mientras entraba por la puerta, nuestra reportera ha sido capaz de pillar al protagonista del momento y hacerle un par de preguntas que no han recibido respuesta. E

El artista no ha querido dar su opinión sobre los constantes rumores de infidelidad y, sobre todo, de las palabras queha ido declarando por el plató de ‘Sálvame’. De hecho, se va a someter al poli ‘Deluxe’.

El entorno de Mª Teresa Campos:



Para conocer cuál es la opinión del resto de la familia de María Teresa Campos, el equipo de 'Socialité' se ha puesto en contacto con Carmen Borrego. La hija no ha querido dar detalles y simplemente ha descrito que la relación entre su madre y Arrocet está "fenomenal". Terelu, por su parte, no ha querido abrir la boca y no ha dicho nada ante las preguntas de la periodista.