Isabel Pantoja sufre un ataque de ansiedad por culpa de Chelo

Además, Paloma añade que "empezó a encontrarse mal , muchos nervios, agitación, presión en el pecho y no parar de llorar . Tuvo que tomarse un tranquilizante . La indignó tanto que no sabía cómo reaccionar". Por si esto fuera poco, la periodista cuenta que la cantante "pensó en hablar con su abogada para demandar la acción".

La respuesta de Chelo a Isabel Pantoja

Chelo quiere quitar hierro al asunto y comenta que todo lo que hizo en 'Quiero dinero' se trata de un juego, un reto, al que no hay que darle mayor importancia: "No es la primera vez que personas del entorno de Isabel me quieran demandar. Está en su derecho de hacer lo que quiera hacer", es la respuesta de Chelo. Acto seguido, llama por teléfono a la Pantoja para intentar calmar la situación, pero la cantante no lo ha cogido.