La pullita de Isa Pantoja a Omar tras el beso con su madre: “A lo mejor quiere ser mi padrastro”

El sorprendente beso entre Isabel Pantoja y Omar Montes tras ganar ‘Supervivientes 2019’ no ha dejado indiferente a nadie, ni a su mismísima hija y exnovia respectivamente. El cariño y la amistad que se ha forjado entre Omar e Isabel, después de todos los meses en la isla es evidente y no lo esconden pero a Isa Pantoja quizá no le haya hecho tanta gracia.