Iván González habría intentado ser infiel a Oriana con esta mujer: los mensajes del ex tronista

Nadie apostaba por ellos pero lo cierto es que Iván González y Oriana Marzoli han acallado bocas y se han mantenido juntos durante estos últimos años. Al menos hasta hoy... Tal y como le relata un testigo a este programa, Iván habría mantenido una tórrida conversación con una chica que no es Oriana a través de las redes sociales .

Según Ricardo García, Iván se habría puesto en contacto con una chica a través de Instagram al ver una sugerente foto de la joven. Tras unas primeras palabras, Iván habría intentado quedar con la chica sin tener en cuenta que es un hombre con pareja: "El tono de la conversación no era de amigos, porque la chica dijo que no quería quedar, que si no Iván habría tenido una cita con ella". ¿Cómo se tomará Oriana este flirteo de su chico con otra? ¿Tiene Oriana motivos para ser tan desconfiada con su chico?