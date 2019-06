José Manuel Albalá, del lado de Isabel Pantoja tras su "rajada máxima" sobre Alejandro y Marta

“Un mierda. Le tengo una demanda puesta a él y a su madre que te cagas”, así es como define Isabel Pantoja a Alejandro Albalá, ex de su hija Isa. El padre de Alejandro, José Manuel Albalá, confiesa que está del lado de Isabel Pantoja porque no reconoce el comportamiento de su hijo. Opina también de Paz Guerra, su exmujer y madre de Alejandro, dando de nuevo la razón a Isabel Pantoja: “No puedes hablar gratuitamente de una persona sin conocerla”. Con su hija Marta, a quién también critica Isabel Pantoja, dice que no tiene relación.