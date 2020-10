Patiño habla con Chelo tras "arrebatarle" el programa y responde a Jorge Javier: "Me molesta que se burlen de mi"

María Patiño asegura que no le gustan que la ninguneen y responde a las palabras de Jorge Javier Vázquez.

La presentadora ha aprovechado el día libre para quedar con unos amigos a los que no suele ver.

Chelo García Cortés aceptó presentar 'Socialité' (solo el sábado) en el concurso de 'Quiero dinero' que se emite desde 'Sálvame tomate' por las tardes. Esto significaba que, ese día, María Patiño no tendría que trabajar y es algo que, al parecer, no le sentó demasiado bien a la presentadora. Ambas hablan en directo y aclaran esta polémica, pues Patiño ya le advirtió... "espero que no baje ni una décima la audiencia".

María reconoce que no está viendo el programa porque ha aprovechado este sábado libre para hacer planes con sus amigos, hacer deporte y dar un paseo con su perra: "No es gracias a ti, es gracias a no sé quien...". Pero ¿cómo le ha sentado esto a María realmente? Ella responde.

"Me molesta que me ninguneen, que se burlen de mí, que no me den valor, que me castiguen... pero bueno, para mí es un juego y lo he aceptado como tal. Aunque no es un juego, porque después de haber vivido tantas cosas complicadas en mi vida que nunca he contado, esto será solo una anécdota".

Chelo, por su parte, dice que para ella es un lujo y un mal trago a la vez, y valora el equipazo que tiene el programa. Aunque añade que el pinganillo le está jugando muy mala pasada. Por otro lado, Patiño comenta que las criticas que está leyendo por redes, es que lo están haciendo muy bien: "Estoy orgullosa".

María Patiño responde a las bromas de Jorge Javier Vázquez