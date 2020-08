Miriam Saavedra, con un conocido futbolista en un yate: las pruebas de que la modelo tiene nueva ilusión

Se trata de Emre Çolak , un jugador del equipo gallego, de 29 años , y con el que la princesa inca habría olvidado por completo a su ex, Carlos Lozano. Miriam no ha querido pronunciarse sobre su nueva ilusión, pero sí ha tenido unas duras palabras para el presentador:

"Carlos debería superar ya nuestra ruptura, debería pedir ayuda médica, no acepta que ya no va a estar conmigo nunca más ".

Carlos Lozano, contra Miriam: "Vino en busca de los papeles"

"Lo que no he superado es me haya engañado tanto, me alegro de que se haya ido sin papeles que es lo que venía buscando (…) Que tenga cuidado y deje de hablar de mí, para mí está muerta, si se puede ir de mi país mejor, como siga te juro por mi hija que salgo ahí fuera y la destruyo, menos mal que no se quedó embarazada de mí".