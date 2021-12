Omar Montes cuenta por primera vez cómo salvó a Isa Pi de un secuestro: “Era carne de cañón”

En ese momento, paró un coche en el que viajaban varios chicos e Isa se subió. Omar que lo estaba viendo todo sintió que algo estaba pasando “Algo no me gustó, no me dio buen rollo” y decidió ir detrás de ellos. El cantante estuvo una hora persiguiendo el vehículo en el que viajaba su novia junto a unos desconocidos hasta que el coche paró en una gasolinera. En ese momento, Omar se acercó al vehículo, cogió a su novia en brazos y se la llevó de allí “Isa es una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que sea”.