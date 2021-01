El padre de Marina no se fía de Isaac 'Lobo': "Está haciendo un papel con mi hija"

José Luis, el jovencísimo padre de Marino que arrasa por los platós de Telecinco , ha hablado sin tapujos para el micrófono de 'Socialité' y el ha reconocido a nuestra reportera que no se fía de las intenciones del tentador Isaac y que opina que está haciendo un papel con su hija.

El padre de Marina le tira los trastos a María Patiño

Pero esto no ha sido de lo único que hemos hablado con José Luis. El padre de Marina no ha tenido reparo a la hora de reconocer que María Patiño le parece una mujer muy guapa y que estaría encantado de conocerla: "Es una mujer con mucha fuerza, como me gustan a mí".