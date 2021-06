La semana pasada, ‘ Socialité ’ destapó la supuesta infidelidad de Rodri Fuertes hacia Adara Molinero y, a pesar de que él intervino en directo para asegurar que no era así, lo cierto es que la pareja ha roto su relación. Hablamos con Bea Retamal y Claudia, las exnovias de Rodri, que nos confirman el pasado desleal del joven.

Mientras Adara se va de fiesta para olvidar el mal trago que le ha hecho pasar Rodri, siendo pillado con otra chica que no era ella, Bea confirma que a ella también le fue infiel Rodri y no duda en decirlo abierta y claramente: “Tiene una amiga de verdad, de toda la vida, y no era esa (la que aparecía en las imágenes que filtró ‘Socialité’).