Anabel Pantoja, entre lágrimas al leer el mensaje de apoyo de su novio: "Ay mi Negro, me voy a comer los espaguetis por ti"

Anabel Pantoja ya lleva dos días en el pisito de ‘Sola’, el reality exclusivo de mitele PLUS , y hoy ha arrancado con su clase de deporte diaria. Lo que no se esperaba era lo que se iba a encontrar después de ducharse: ¡un mensaje de su novio que la ha hecho derrumbarse completamente !

“Cariño, es tu segundo día en la casa y lo estás haciendo fenomenal. Aquí está todo igual que lo dejaste. Tu familia de Gran Canaria y Sevilla estamos contigo. Queremos que dures lo máximo que puedas . No te rindas y sigue luchando como tú sabes. Te quiero”, le ha escrito el negro.

En cuanto Anabel ha visto que el mensaje era de él no ha esperado a leerlo para empezar a llorar sin parar. Le ha hecho muchísima ilusión y nos ha contado que echa mucho de menos al Negro, a su familia y a sus amigos, pero que prefiere no pensar en ellos para no venirse abajo. “Ay mi Negro, yo también te quiero mucho”, ha repetido varias veces.