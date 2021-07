Fiama y Ferre, los nuevos inquilinos de la edición veraniega ‘Solos on the beach’

Hoy 22 de julio llega la edición veraniega de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS : ¡Comienza ‘Solos on the beach’! Nuevo decorado y nuevos inquilinos. Y ellos son Fiama y Ferre. Fiama y Ferre llegan con muchas ganas de conocerse y convivir en los 40 metros cuadrados del pisito. Y es que van a pasar unos días de vacaciones en la ‘playa’, sí sí, nos traemos el mar y la arena a Madrid a nuestro querido pisito. La vecina lo tiene todo listo ya para que comience la convivencia de Ferre y Fiama .

La primera vez que conocimos a Fiama fue en ‘Mujeres, hombres y viceversa’, fue pretendienta de varios tronistas como Lucas Ablático, Rubén Póveda y también pretendienta VIP. En este trono de verano, Fiama se decantó por Xavi pero su relación no duró mucho. Tras su ruptura, ella volvió al programa para reventar el trono de su ex. ¿Cómo lo intentó? Contando una confidencia de los dos, supuestamente Xavi se saltó las normas de ‘MyHyV’ liándose con ella en su trabajo.

Pero donde más le conocimos fue en ‘Supervivientes 2020’. Su paso por este reality fue uno de sus mayores sueños. Fue el quinto expulsado de la edición y el día que tuvo que abandonar La Palapa no pudo ocultar que le dio mucha pena, "lo he hecho lo mejor posible, he sido yo sin filtros, no sé donde he fallado, con mis locuras”, aseguraba.