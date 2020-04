Ferre se convierte en quinto expulsado de 'Supervivientes' 2020: "Me da mucha pena porque era mi sueño"

Una vez fuera de 'La Palapa', el exparticipante de 'Super Shore' se ha abierto en canal con el presentador. "Nos da mucha pena, deberías haber llegado mucho más lejos", le ha dicho él. "Lo he hecho lo mejor posible, he sido yo sin filtros, no sé donde he fallado, con mis locuras. Al final tantas semanas nominado la gente ya se cansa. Creo que no me merecía tantas nominaciones pero aquí al final se hacen grupos. He aprendido mucho en esta experiencia. Me he abierto mucho personalmente, me he conocido más como persona. Me he sorprendido a mi mismo. Ahora valoro mucho más a mi familia, les he dicho que les quiero, que nunca lo hago".