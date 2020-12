Maite Galdeano le cuenta a Leticia Sabater cómo son las partes íntimas de Kiko Jiménez: "Tiene una birria"

"Bueno ya echaba de menos a cualquiera, gracias 'Sola' por traerme por lo menos a Kiko", ha agradecido Maite entre risas. "Te tengo castigado hoy porque te he llamado cien mil veces y lo que no se puede es ver que es la suegra y no cogerle. Que guapo vienes". "Me he puesto mis mejores galas, si algún día me falla la Sofía siempre me quedará la Maite", ha bromeado Kiko.