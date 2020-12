El increíble villancico navideño que ha compuesto Maite Galdeano: "Me he sentido Beethoven"

La nueva habitante del pisito quiero disfrutar de las tradiciones navideñas

Maite Galdeano se marcó un objetivo muy claro antes de entrar a 'Sola'. La navarra quería aprender a disfrutar en el pisito de las tradiciones navideñas, algo que por sus circunstancias personales no ha podido hacer hasta ahora.

El programa ha ofrecido la oportunidad a la navarra de componer su propio villancico, una tarea que se ha tomado muy enserio. Tras darle muchas vueltas y hacerle algún que otro arreglillo, la intérprete de 'La papela del camión' nos ha enseñado la versión definitiva de su obra.

El villancico de Maite Galdeano

"Estoy aquí, estoy aquí en Madrid, en un pisito muy bonito. Os veo a todos, todos a mí, en miteleplus seguidme que os colmaré, los corazones, de paz y amor. Me llamo Maite y soy 'la elegida de Dios'. No me importa que lo creas, lo importante es que me veas. Residentes de otros países me están mirando, me requieren. Tranquilos todos, ya os hablaré. Pues los prometido deuda es, pues mis promesas las cumpliré. Estoy aquí , estoy en Madrid", ha cantado la madre de Sofía Suescun de manera muy efusiva.

"Sabéis que soy de sensaciones. Me he sentido como Beethoven, me he visto hasta en una sinfonía de estas, en un grupo de estos que va con la banda musical. Una se emociona y se puede emocionar aquí hasta el final. Veo que voy dominando, que me gusta a mí dominar. Amarrar las cuerdas de la vida y saber llevarlas. Es maravilla pura lo que hace esta mujer", se felicitaba la de Pamplona a si misma.