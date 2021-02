Rafa Mora y Macarena Millán han tenido una visita de lo más inesperada en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . ¡Marta Peñate les ha hecho una visita exprés en pleno directo de ‘Mujeres y hombres y viceversa’! Pero lo más curioso es que no ha entrado por la puerta, como todos… ¡sino por la terraza!

Han tenido una breve conversación en la que Marta se ha interesado por su vida sexual dentro del pisito. Macarena ya ha repetido varias veces que ella tiene claro que no va a tener intimidad con su novio mientras haya cámaras delante (para intentar salvar este bache, Rafa llegó a proponer que se fueran a la ducha) y, pese a que tiene ganas, se mantiene firme en su decisión y lo lleva bastante bien. Rafa, no. El colaborador de ‘Sálvame’ lleva mucho peor la situación e incluso ha llegado a pedir consejo a sus amigos de cómo sobrellevarlo. Para ello recurrió a Kiko Rivera, que ya pasó por una situación similar (e incluso más extrema) al estar tres meses en ‘GH DÚO’ con su pareja, Irene Rosales. Ella le advirtió que no iban a tener sexo mientras estuviesen en Guadalix de la Sierra, y así pasó. A tenor de su experiencia, el hijo de Isabel Pantoja le dio un consejo a su amigo: “Que te metas en la ducha y te desahogues”.