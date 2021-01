Macarena Millán se enfada mucho con la visita de Ian, su exnovio, a ‘Solos’: “¡Me molesta tu presencia!”

Rafa Mora ha salido del pisito para trabajar como colaborador en ‘Sálvame’, mientras que su novia, Macarena Millán , se quedaba en el pisito de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Pero en ese intervalo no ha estado completamente sola: ha tenido una visita que a Rafa no le ha hecho ninguna gracia, la de su exnovio Ian , con el que Macarena le fue infiel hace años, según se desveló en el polígrafo.

Macarena, de la ilusión al enfado por la visita

Ian respondió que le habían invitado a ir y le pidió a su ex que se tranquilizase. “No he venido a malas”, aseguró. Pero a Macarena no le apaciguaron estas palabras y siguió hablando con él de lo más enfadada. “Una persona que no me gusta cómo actúa, sus valores, pues me molesta su presencia. Me molesta tu presencia”, le dijo, muy seria.