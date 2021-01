‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva por mitele PLUS , se reinventa y se convierte en ‘Solas/solos’ . Los próximos inquilinos del pisito serán dos personas muy famosas que podrás conocer en ‘Sálvame’ el próximo lunes 25 de enero . Será en ese momento cuando nuestros dos nuevos protagonistas entren en el reality y a partir de ahí… ¡podrás seguir cada uno de sus movimientos!

Los inquilinos del pisito

Los inquilinos que han pasado por el pisito coinciden en que la experiencia ha sido de lo más intensa. No solo por no tener a nadie al lado, sino también porque los momentos de soledad son aptos para reflexionar y valorar las cosas que tienen fuera. ¡Por no hablar de todas las actividades diarias que tienen y de los retos que les pone la audiencia!