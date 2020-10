Joao enloquece con la visita de su novio, expretendiente de 'MyH': "¡Qué guapo estás!"

Loco, literalmente loco . Así se volvió Joao cuando vio aparecer el rostro de su chico tras las vendas que le habían convertido en una auténtica momia del antiguo Egipto. Cuando el inquilino de 'Solo' se dio cuenta de que quien se escondía bajo el disfraz era su amado , no pudo parar de gemir y gritar: "¡Ay, mi rubio!" .

Joao confiesa que quiere casarse con Santi Rubio

Su chico tiene 28 años y Joao 56, pero eso no supone un impedimento para el habitante del pisito. Es más, cuando Jorge Javier visitó a Joao en su apartamento le preguntó si le gustaría casarse con él. Su respuesta fue afirmativa: "Fíjate que sí y eso que siempre he pensado que no".