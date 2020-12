Pilar Yuste reprende a Miriam Saavedra por ir todo el día en pijama: "Son anti libido"

Miriam Saavedra es la nueva habitante del pisito de 'Sola'

Miriam Saavedra es la nueva participante de 'Sola'. La peruana entra al pisito con un objetivo muy claro: conocer España y a sus gentes. Para ello, la Princesa Inca está teniendo videollamadas con habitantes de las diferentes comunidades autónomas, preparando platos típicos de cada tierra y descubriendo nuevas culturas y tradiciones.

Entre reto y reto, la ex de Carlos Lozano ha llamado a Pilar Yuste por teléfono: "¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Te he visto bailar pocas veces", le ha dicho la representante. "No, he bailado mucho", le ha asegurado ella. "Por cierto. ¿Dónde está toda esa ropa tan chula que decías que tenías? Te pasas el día con los chandals y los pijamas esos horrorosos, que son anti libido, totalmente vamos", le ha reñido Pilar.

Muerta de risa, Miriam le ha explicado que en el reality se siente como en casa y por eso no se arregla. "Es que aquí entre el ejercicio y los bailes tienes que estar cómoda, yo me siento como en casa ya lo sabes". "Hombre ya, pero no estás en casa, te están viendo tres millones de personas", le ha recordado Yuste. "Te puedes poner mucho más mona y no estar todo el día con esa ropa. Tienes que mentalizarte y ponerte todos los días divina de la muerte. Así le das ejemplo a la gente también a que se anime y no esté todo el día así".

Pilar ha recordado uno de sus momentos favoritos de la estancia de la actriz en sola. "Me encantó cuando te llamó esa señora y te puso a parir sin saber que eras tú, me muero de la risa. También cuando llamaste a un restaurante para pedir la receta de un plato, fueron muy amables". "Es que hay gente mu maja Pilar", le ha dicho Miriam. "Hombre, me lo vas a decir a mí, que soy española", ha respondido la colaboradora.

"¿Tú eres valenciana, no?", ha querido saber Saavedra. "No, te lo he dicho cuarenta veces, yo estudié en Valencia pero soy turolense, de Aragón, de Teruel", le ha explicado Pilar. "Entonces, ¿tú eres aragona, no?", ha preguntado la ganadora de 'GH VIP 6'. "No, soy aragonesa", se ha reído Pilar.