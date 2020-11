Miriam Saavedra arremete contra Isa Pantoja y Asraf Beno, con los que convivió en 'GH VIP 6': "Son de la misma calaña"

Miriam Saavedra ha aprovechado el sol que daba en la terraza del pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , para reflexionar acerca de ‘La Casa Fuerte 2’. La peruana se ha posicionado con Mahi Masegosa y con Cristini y Samira, mientras que Isa Pantoja y Asraf Beno, con los que convivió en ‘GH VIP 6’, no son fruto de su devoción…

La inquilina del pisito ha contado que se ha sentido muy conmovida con la historia de Cristini y también con la entereza que ha mostrado Samira pese a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella. En cambio, su opinión sobre Isa Pantoja es otra. “No me conmueve. Como hija se debe sentir mal, pero no del todo, no me conmueve esa chica. Antes, quizás, pero después de haberla conocido un poco… no me conmueve ni sorprende en absoluto”, ha dicho Miriam.