Manuel y Steisy estaban viendo el vídeo de presentación de ‘Manuel busca esposa’ cuando empezó a subir el tono de la conversación. “Si estás más caliente que mi hoguera de confrontación, llámame”, bromeaba el gaditano. Los dos empezaron a idear frases de este tipo y Steisy comentó: “Si estás más caliente que mi c***, llámale”. A su compañero le pareció que no era una buena comparación y ella saltó: “No te calentará a ti porque no te gusto, pero yo soy muy caliente”.