Steisy se ha llevado una enorme sorpresa en ‘Solos, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS : ¡su novio, Pablo, ha acudido a visitarla! Durante su estancia en el pisito, la pareja no se ha separado y han estado todo el tiempo besándose y abrazándose.

Hace unos días, Steisy y Pablo vivieron un momento bastante tenso. Hablaron por teléfono y él estuvo más seco de lo normal. “Ves cosas donde no las hay”, le dijo ella. Pero acabaron colgando sin aclarar las cosas y Steisy se desahogó con Manuel: “Yo no he hecho nada y no tengo por qué aguantar actitudes, gestos ni tonterías, como si yo estuviese siendo más puta que Juana la Loca", ha subrayado. La influencer entendió que Pablo tenía celos de Manuel por su convivencia en el pisito.