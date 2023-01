La llamada de Javi y Mario con Samu: la relación entre Tania y Barranco y la reconciliación con Andreu

Javi Redondo y Mario González comenzaban anoche una nueva aventura: instalarse en el pisito de 'Solos' para convivir. Los inquilinos no llevan ni 24 horas en directo y ya nos han regalado todo tipo de momentazos; aunque sin duda, uno de los más destacados ha sido la llamada que han mantenido esta mañana con Samu Chávez , ex participante y compañero en la quinta edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

Tras la clase de Zumba, en la que han podido divertirse y activarse, los chicos parecían tener ganas de charlar. Así lo han hecho vía telefónica con familiares y amigos hasta terminar manteniendo una conversación con Samu Chávez, quien parecía interesado por la posición de su ex pareja Tania Deniz en 'Pesadilla en El Paraíso'. Sin embargo, cuando Mario ha comentado que Barranco, actual pareja de Tania, había entrado en el programa, el madrileño no ha dudado en ser irónico: "No, pero el mundo de la tele él no lo quiere".